EMŞAV’dan sosyal medya üzerinden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin 197’ncisi, korona virüsü dolayısıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.

Şehitler için EMŞAV binasında her ayın son haftası anma programı düzenleniyordu. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde program bu kez evde yapıldı. Sosyal medya üzerinden katılım sağlandı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve dualar tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "EMŞAV olarak her ay düzenli olarak şehitlerimiz anma programı düzenliyorduk. Salgın hastalığından dolayı bu ay ki 197. anma programımızı evlerimizden dua ederek yaptık. Sosyal medyadan da faydalanarak çok sayıda şehit yakını, gazi ve gönül dostumuzun katılımı ile evimizden anma programı düzenledik. Vatan için şehadet şerbeti içen kardeşlerimize rahmet diliyoruz" dedi.

