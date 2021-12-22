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En az 66 milyon yaşında! İyi korunmuş dinozor embriyosu bulundu

22.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in güneyinde yapılan incelemeler sonucunda bilim insanları en az 66 milyon yıl öncesine ait çok iyi şekilde korunmuş bir dinozor fosili bulunduğunu açıkladı. Araştırmalarda yumurtadan çıkmaya hazırlanan bir dinozor embriyosunun keşfi heyecan yarattı.

En az 66 milyon yaşında! İyi korunmuş dinozor embriyosu bulundu

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre araştırmacılar, dinozor fosilinin 66 ila 72 milyon yıllık olabileceğini bildirdi. “Bebek Yingliang” adı verilen dinozor fosili, Çin’in güney bölgesinde bulunan Ganzhou kentinde keşfedildi. Birmingham Üniversitesi araştırmacısı Fion Waisum Ma açıklamasında, “Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmul dinazor embriyolarından biri” ifadesini kullandı.

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DURUŞUNA DİKKAT ÇEKTİLER

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Ma ve beraberinde çalışan bilim insanları, Bebek Yingliang’ı ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde bulduklarını söyledi. Bu duruş aslında dinozorlarda daha önce rastlanmayan ve modern bir kuşu anımsatıyordu.

Bebek Yingliang adındaki dinozor yavrusu kıvrık halde dursada toplam uzunluğunun kuyruğu dahil 27 santimetre olduğu tahmin ediliyor. Fosil 17 santimetrelik bir yumurtanın içinde yer alıyor. Eğer Yingliang yaşasaydı 2-3 metre boyuna ulaşabilirdi.

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