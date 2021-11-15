Değersiz zannettiği taşlar, 40 milyon yıllık deniz canlısı çıktı! Koruma altına alındı

Adıyaman’da yaşayan Gülcan Öztürk isimli genç bir kız ailesiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada ilginç bir olay yaşadı. Yürüyüş sırasında ayağına 4 adet taşın takıldığını belirten Öztürk ilk olarak taşların değersiz ve sıradan olduğunu düşündü. Ancak taşların 40 milyon yıl öncesinde yaşayan bir canlıya ait olması heyecan yarattı.

YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Bölükyayla köyünde yaşayan 21 yaşındaki Gülcan Öztürk, ailesiyle kırsal alanda yürüyüş yaptığı sırada farklı yapıda 4 taş buldu. Taşları Adıyaman Müze Müdürlüğüne götüren Öztürk, incelenmek üzere taşları ilgililere teslim etti.

Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşların 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit etti. Fosiller, koruma altına alındı.

(AA)



