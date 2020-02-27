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En beğenilen paylaşımların sahiplerine hediyeleri verildi

AKSARAY HABERLERİ  | 27.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

En beğenilen paylaşımların sahiplerine hediyeleri verildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yeni nesille önceki kuşak arasında pek çok belirgin fark bulunduğunu, iletişim biçiminin en dikkat çeken farklardan birisi olduğunu vurguladı.
Aksaray Üniversitesinde Güz dönemi final sınavları haftasında sosyal medya üzerinden “ASÜ’de Sınav Halleri” etiketiyle öğrencilerden paylaşımlar yapması istendi ve en beğenilen görsellere çeşitli hediyelerin verileceği belirtildi. Rektör Şahin, Kütüphanede düzenlenen törende, öğrencilere hediyelerini takdim etti. İletişim araçları ve bunları kullanma biçimleri bakımından yeni nesille önceki kuşak arasından belirgin farklar bulunduğunu ifade eden Şahin, “İnternetin olmadığı bir dünyayı yeni neslin hayal etmesi oldukça zor. İnternet, önemli ve inanılmaz bir imkan ama sadece zaman öldürme aracı olarak kullanıldığında bir girdap gibi insanı içine çekebiliyor. Dikkatli şekilde kullanmakta fayda var” dedi.
Hukuk ve ahlak çerçevesi içerisinde yapılan her çalışmayı doğru bulduklarını ve tüm çalışmaları bu eksende yürüttüklerini de söyleyen Rektör Şahin, “Dijital alem iz bırakılan ve kimlik hakkında da fikir veren bir alan. Bu nedenle sosyal medyadaki her işimizi bu gerçekliğe uygun biçimde icra etmemiz daha anlamlı olur. Biz de, sosyal medyadaki çalışmalarımızda buna özen gösteriyoruz” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz de, yapılan çalışmanın içeriğine dair bilgiler verdi. Öğrencilerle sosyal medyadaki etkileşimi daha da geliştirmek istediklerine dikkat çeken Prof. Deligöz, “Bu kapsamda güz dönemi final haftasında bir çalışma yaptık ve öğrencilerimizden ASÜ’deki sınav hallerine dair paylaşımlar yapmasını istedik. Çok güzel fotoğraflar, videolar geldi” dedi.
Açıklamaların ardından ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Sinan Şenyurt, Fatma Kodakgiller, Abdülselam Redhwan, Fatma Sultan Elibol, Yasemin Özbek, Ayberk Kaynak ve Mehti Karakuş isimli öğrencilere hediyelerini takdim etti ve öz çekim yaptı.

En beğenilen paylaşımların sahiplerine hediyeleri verildi

En beğenilen paylaşımların sahiplerine hediyeleri verildi

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