YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, bor üretimindeki son gelişmeler hakkında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’den bilgiler aldı.Milletvekili Ahmet Erbaş, Eti Maden İşletmeleri’nin son dönemde başta Borel olmak üzere yapmış olduğu başaralı çalışmalardan dolayı Genel Müdür Keleşer’e teşekkür etti.Bor Karbür’ün ana ham maddesinin borik asit olduğunu ifade eden Keleşer, ”Borik asit sadece Kütahya ve Bandırma’da üretiliyor.

En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, bor üretimindeki son gelişmeler hakkında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’den bilgiler aldı.
Milletvekili Ahmet Erbaş, Eti Maden İşletmeleri’nin son dönemde başta Borel olmak üzere yapmış olduğu başaralı çalışmalardan dolayı Genel Müdür Keleşer’e teşekkür etti.
Bor Karbür’ün ana ham maddesinin borik asit olduğunu ifade eden Keleşer, ”Borik asit sadece Kütahya ve Bandırma’da üretiliyor. Şu anda Bandırmada tesisin yapım çalışmaları sürüyor. Bu tesisin ardından, daha büyüğünü Kütahya’da yapacağız. Zaten başka yerde yapma imkanımız da yok. Bu tesis Kütahya’ya yapılacak. Ayrıca Emet ve Hisarcık bölgemizde arazi sıkıntımız da yok bu nedenle bu bölgeye dev tesis kurmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.