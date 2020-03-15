"En büyük eroin operasyonu" davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu

Erzurum'da 1 ton 535 kilogramla "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyona ilişkin yakalanan, aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda 24 Ocak 2019'da durdurulan tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildiği ve 7'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davaya ilişkin cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki 27 sayfalık mütalaasını mahkemeye sundu.

"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili tüm sürecin tüm detaylarıyla anlatıldığı mütalaada, tırda ele geçirilen 20 çuvaldan 11'inin siyah iplikle, 6'sının da mavi iplikle dikildiği ve çuvalların "90 tenör" ibaresi ile şifrelendiği kaydedildi.

Mütalaada, tır yakalandıktan sonra devam eden operasyonda sanık Hacı Karahan'ın deposu ile başka bir depoda ele geçirilen ve daha önce içerisinde uyuşturucu madde taşındığı anlaşılan aynı tip çuvalların üzerinde yine "85 tenör ve 90 tenör" ibarelerinin bulunduğunun tespit edildiği, uyuşturucu madde nakliyle uğraşan örgütün söz konusu ibareleri daha önce yapmış olduğu sevkiyatlarda da kullandığının anlaşıldığı belirtildi.