En büyük Harbiyeli'nin KHO'ya gelişinin 121. yıl dönümü

Salona girişinde öğrencileri “Harbiyeliler merhaba” diyerek selamlayan Akar ile komutanların yerlerini almasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasyla başladı. Törende konuşan Tuğgeneral Yaralı, Atatürk'ün başarı ve fedakarlıklarla dolu meslek hayatına bu okul sıralarında aldığı eğitimin büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

En büyük Harbiyeli olarak nitelendirilen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) gelişinin 121. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

En büyük mezunları Atatürk’ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yaralı, iyi subaylar yetiştirmek maksadıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarılan dersler ve Kuvvet Komutanlığının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak akademik programlar uygulandığını ve yeni derslerle bölümlerin programa dahil edildiğini belirtti.

- 1283… "İçimizde"

Kara Harp Okulu'nda en zor şartlarda en kritik kararları alabilme yeteneği kazandırılmasının yanı sıra onurlu yaşamanın kıymetinin de bir hayat felsefesi olarak aşılandığını belirten Yaralı, şunları söyledi:

"Çünkü onur ve şeref Türk milleti için her şeydir. Bu şeref, askerliğin şahsında daha bir kıymetlenmekte, vatan sevgisiyle yoğurulan Harbiyelilerin eğilmez dik duruşlarında can bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve yaşatılması uğrunda her Harbiyeli devletimizin ve sinesinden çıktığı milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olmaya devam edecektir. Okulumuzdan vatanını, milletini seven, milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, bayrak, toprak uğruna feda edecek Atatürk’ün düşüncelerini anlamış, bilim ve akıldan yola çıkarak aydınlattığı yolu rehber edinen subaylar mezun olacaktır."