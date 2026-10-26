En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede iki ezeli rakip, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmeyi hedeflerken, sarı-lacivertli ekip ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri de belli olurken Galatasaray'da merakla beklenen isim Singo için de karar çıktı.

SINGO OYNAYACAK MI?

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Wilfried Singo'nun durumu da en çok merak edilenler arasında.

KULÜBEDEN DAHİL OLABİLİR

Daha önce Lille maçı öncesinde de forma talebini dile getiren ve “Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma destek vermek. Geri dönüş kademeli bir şekilde olacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle derbide kademeli bir dönüş planının gündemde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk'un Fildişili oyuncuya oyunun ilerleyen bölümlerinde süre vermeyi planladığı öğrenildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler 6 kez fileleri havalandırabildi.

RAMS PARK'TA 18. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Fenerbahçe, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.RAMS Park, biri Süper Final olmak üzere toplamda 17 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Galatasaray, 17 maçın 6'sında Fenerbahçe ise 5'inde galip geldi. Rakiplerin 6 maçı berabere bitti.Galatasaray, RAMS Park'ta 19 gol atarken Fenerbahçe, 13 kez rakip ağları sarstı.

LİGDE 139. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 138 kez karşılaştı.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-39 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç beraberlikle sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol kaydetti.

407. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynayacakları derbiyle tarihte 407. kez rakip olacak.Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler, 406 maçtan 150'sini kazanırken sarı-kırmızılı ekip, 131 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 508 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.