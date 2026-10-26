SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbide RAMS Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde gözler iki takımın muhtemel ilk 11'lerine çevrilirken sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun durumu da netlik kazandı. Ezeli rekabetteki çarpıcı istatistikler ve derbiye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede iki ezeli rakip, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmeyi hedeflerken, sarı-lacivertli ekip ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri de belli olurken Galatasaray'da merakla beklenen isim Singo için de karar çıktı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Galatasaray Galatasaray
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

SINGO OYNAYACAK MI?

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11 ler 1

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Wilfried Singo'nun durumu da en çok merak edilenler arasında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı! "Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı!

KULÜBEDEN DAHİL OLABİLİR

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11 ler 2

Daha önce Lille maçı öncesinde de forma talebini dile getiren ve “Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma destek vermek. Geri dönüş kademeli bir şekilde olacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle derbide kademeli bir dönüş planının gündemde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk'un Fildişili oyuncuya oyunun ilerleyen bölümlerinde süre vermeyi planladığı öğrenildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11 ler 3

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11 ler 4

SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler 6 kez fileleri havalandırabildi.

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11 ler 5

RAMS PARK'TA 18. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Fenerbahçe, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.RAMS Park, biri Süper Final olmak üzere toplamda 17 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Galatasaray, 17 maçın 6'sında Fenerbahçe ise 5'inde galip geldi. Rakiplerin 6 maçı berabere bitti.Galatasaray, RAMS Park'ta 19 gol atarken Fenerbahçe, 13 kez rakip ağları sarstı.

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11 ler 6

LİGDE 139. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 138 kez karşılaştı.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-39 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç beraberlikle sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol kaydetti.

En çok merak edilen isimdi! Saatler kala karar verildi: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11 ler 7

407. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynayacakları derbiyle tarihte 407. kez rakip olacak.Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler, 406 maçtan 150'sini kazanırken sarı-kırmızılı ekip, 131 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 508 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

Mynet Anket Dev derbi nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Dev derbi nasıl sonuçlanır?
🟡🔴 Galatasaray kazanır
🤝 Berabere biter
🟡🔵 Fenerbahçe kazanır
Bu anket 10 saat 22 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler El-Clasico'ya mührünü vurdu!Arda Güler El-Clasico'ya mührünü vurdu!
"Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı! "Derbide yok" deniyordu bu paylaşım taraftarı heyecanlandırdı!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk İsmail Kartal Süper Lig Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray Wilfried Singo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.