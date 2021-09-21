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En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 31'i Çerkezköy'den

21.09.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler: -"ÇOSB, çoklu lojistik olanaklara sahip bir üretim üssüdür. Taşımacılıkta kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu seçeneklerine sahibiz. Avrupa'ya çok yakın bir konumdayız. Böylesi elverişli bir konuma sahip olmak yatırım, ithalat ve ihracat açısından bulunmaz bir nimettir" - "Hedefimiz bu rakamı daha da yukarı çekerek Türkiye ekonomisine güç ve destek vermektir"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamada Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) faaliyet gösteren 31 firma yer aldı.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, istihdam ve ihracatın doğru orantılı olduğunu belirtti.

Çerkezköy'den 31 firmanın Türkiye'deki ilk 1000 ihracatçı firma içerisinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sözdinler, istihdamın ihracatla yükseleceğini vurguladı.

Bölgedeki 31 firmaya istihdama sağladığı katkı nedeniyle teşekkür eden Sözdinler, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Ülkemiz ve dünyamız çok zor koşulların olduğu dönemlerden geçmektedir. Tüm bu zor koşullara rağmen biz sanayiciler olarak, üretim koşumuzu hızla sürdüreceğiz. İsteğimiz, her şeyin normale döndüğü olağan koşullarda üretim ve ihracat rekorları kırmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan İlk 1000 İhracatçı firması arasında yer alan bölgemizdeki 31 firmayı tebrik eder başarılarının artarak devam etmesini dilerim.

Firmalarımız bizi her yıl gururlandırıyor. ÇOSB, çoklu lojistik olanaklara sahip bir üretim üssüdür. Taşımacılıkta kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu seçeneklerine sahibiz. Avrupa'ya çok yakın bir konumdayız. Böylesi elverişli bir konuma sahip olmak yatırım, ithalat ve ihracat açısından bulunmaz bir nimettir. Hedefimiz bu rakamı daha da yukarı çekerek Türkiye ekonomisine güç ve destek vermektir."

Geçen yıl TİM’in "Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması" listesinde ÇOSB'den 28 firma yer almıştı.

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