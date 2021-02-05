YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

05.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari Kayak Merkezi'nde 122, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 109, Palandöken'de 108, Yedi Kuyular'da 92, Erciyes ve Haserek'te 80, Uludağ'da 70, Davraz'da 68, Murat Dağı'nda 57, Nemrut'ta 55, Sarıkamış'ta 50, Hazarbaba'da 45, Ergan'da 42, Ilgaz'da 33, Yalnızçam, Denizli ve Zigana'da 30, Konaklı'da 29, Çambaşı'nda 18, Yıldıztepe'de 13, Ladik'te ise 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 06.02.2021 En düşükEn yüksekErciyesS-5 3IlgazS-3 4Kartalkaya P-4 5KartepeAB 2 11Nemrut Dağı PB-8 0PalandökenP-9 0SarıkamışÇB-12 2UludağAB-1 8YıldıztepeP-3 7(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:45
Öğle
13:04
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bilge Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi kızakla kaymak isteyenlerin ilgisini çekiyor

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi kızakla kaymak isteyenlerin ilgisini çekiyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da iddialı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da iddialı

Tosya’nın nüfusu 39 bin 637 oldu

Tosya’nın nüfusu 39 bin 637 oldu

Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

Kastamonu'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başladı

Kastamonu'da eski hükümlü İŞKUR desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başladı

Kastamonu merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kastamonu merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.