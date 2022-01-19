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En güzel karne hediyeleri n11’de

19.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En güzel karne hediyeleri n11’de

İSTANBUL (AA) - n11.com, 6 Şubat’a kadar gerçekleştireceği sürpriz indirim kampanyasıyla, en güzel karne hediyelerini özel fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

n11.com açıklamasına göre, video oyunlarından tablete, kırtasiye ürünlerinden çalışma masasına, defter ve kalem gereçlerinden spor malzemelerine birçok kategori ve üründe geçerli sürpriz indirimler yarıyıl tatiline hazırlananları bekliyor.

Kampanya detayları ve 6 Şubat’a kadar geçerli olacak fırsat ürünleri https://www.n11.com/kampanyalar/somestr-kampanyasi sayfasından takip edilebiliyor.

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