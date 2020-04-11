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En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da 2019-2020 futbol sezonunda geride kalan 26.hafta sonunda en çok süreyi bin 890 dakika ile Lung ve Lopes aldı.

En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes

Hes Kablo Kayserispor’da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da 2019-2020 futbol sezonunda geride kalan 26.hafta sonunda en çok süreyi bin 890 dakika ile Lung ve Lopes aldı. Kadroda tek süre almayan isim ise kaleci Hakan Arıkan oldu.
Hes Kablo Kayserispor’da futbolcuların sahada kaldıkları süreler:
Silvi Lung - 1.890 dakika
Miguel Lopes - 1.890 dakika
Brice Dja Djedje - 1.872 dakika
Bernard Mensah - 1.695 dakika
Pedro Henrique - 1.533 dakika
Ben Rienstra - 1.287 dakika
Karahan Yasir Subaşı - 1.268 dakika
Hasan Hüseyin Acar - 1.130 dakika
Aymen Abdennour - 903 dakika
Muris Mesanovic - 794 dakika
Gustavo Campanharo - 745 dakika
Artem Kravets - 725 dakika
Ziya Alkurt - 702 dakika
Diego Angelo - 630 dakika
Emre Taşdemir - 611 dakika
Cristian Sapunaru - 540 dakika
Mert Kula - 515 dakika
Emre Demir - 501 dakika
İsmail Çipe - 450 dakika
Mario Situm - 429 dakika
Zoran Kvrzic - 315 dakika
Aksel Aktaş - 156 dakika
Enver Cenk Şahin -150 dakika
Paul Ntep - 140 dakika
Nurettin Korkmaz - 129 dakika
Ramazan Emirhan Civelek - 90 dakika
Oğuzhan Çapar - 90 dakika
Anthony Uzodimma - 90 dakika
Ömer Uzun - 89 dakika
Levent Gülen - 82 dakika
Alpay Çelebi - 5 dakika

En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes

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