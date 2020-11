’En İyi Narkotik Polisi: Anne’ eğitimi Atakum Belediyesi’nde

‘Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde’

Geçen ay uygulanmaya başlanan ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’ eğitim projesini tanıtan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uyuşturucu bağımlılarının üzerinde yaptığımız son araştırmada bağımlıların yüzde 89,8’inin annesinin ev hanımı olduğu ortaya çıktı ve madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap, yüzde 47,5 ile yani 2 kişide 1 kişinin ilk sırada ’kendi evim’ çıktı. Yani her şey bizim gözümüzün önünde oluyor. Onun için diyoruz ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’lerimiz. Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi hep birlikte iş başına" diye konuştu.