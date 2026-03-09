MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşünde kadınlara laf atıp olay çıkardı!

Daha önce bir esnafa yumruk atıp haraç isteyen oyuncu Ufuk Bayraktar, şimdi de 8 Mart kadın yürüyüşünde ortaya çıktı. Sarhoş olduğu görülen oyuncu kadınlara laf atıp olay çıkarmak istedi.

Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşünde kadınlara laf atıp olay çıkardı!

"Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar'ın skandalları bitmiyor. Daha önce bir esnaftan haraç isteyen oyuncu bu sefer 8 Mart'ta kadınların yürüyüşü sırasında olay çıkardı.

Ufuk Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlara müdahale etmeye çalıştı. Kadınlara yönelik hareketleri ve sözlü sataşmaları olduğu görülen oyuncunun sarhoş olduğu da iddia edildi.

Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşünde kadınlara laf atıp olay çıkardı! 1

Polisler durumu fark edince oyuncu hemen müdahale etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahkeme başkanının o çıkışı sonrası ağladı! Aylık geliri de gündemde Mahkeme başkanının o çıkışı sonrası ağladı! Aylık geliri de gündemde

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, yaşanan anlar çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşünde kadınlara laf atıp olay çıkardı! 2

Oyuncunun bu halleri hem alanda hem de sosyal medyada tepki çekti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NOW'un yeni dizisi gündemde! Gerçek hikaye mi?NOW'un yeni dizisi gündemde! Gerçek hikaye mi?
Şoke eden kavga: Acun Ilıcalı kararını verdi! Diskalifiye oldu mu?Şoke eden kavga: Acun Ilıcalı kararını verdi! Diskalifiye oldu mu?
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.