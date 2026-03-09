Ufuk Bayraktar, 8 Mart yürüyüşünde kadınlara laf atıp olay çıkardı!

"Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar'ın skandalları bitmiyor. Daha önce bir esnaftan haraç isteyen oyuncu bu sefer 8 Mart'ta kadınların yürüyüşü sırasında olay çıkardı.

Ufuk Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlara müdahale etmeye çalıştı. Kadınlara yönelik hareketleri ve sözlü sataşmaları olduğu görülen oyuncunun sarhoş olduğu da iddia edildi.

Polisler durumu fark edince oyuncu hemen müdahale etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Mahkeme başkanının o çıkışı sonrası ağladı! Aylık geliri de gündemde

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, yaşanan anlar çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Oyuncunun bu halleri hem alanda hem de sosyal medyada tepki çekti.