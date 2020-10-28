Zonguldak’ta en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında narko-rehber modülü anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında; Zonguldak’ta 14:00-15:00 saatleri arasında Fatih Halk Eğitim Merkezi’nde 20 anne ve anne adayı yetişkine Narko-Rehber modülü anlatıldı. Proje kapsamında UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) da anne adaylarına tanıtıldı. İki Ekmek filmi gösterimi ile birlikte katılımcılara Narko-Test uygulandı.

