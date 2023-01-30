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En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

30.01.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da polis ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi çerçevesinde 45 kursiyer ile 100 anneye bilgilendirme yapıldı.

En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve müptela ile mücadele yöntemleri, aile içi ve çocuk, ergen iletişimi, müptela sorununda çözüm yolları ve önerileri ile geliştirilen projeler çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından, Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde 45 kursiyere, İl Müftülüğüne bağlı Abdülhalik Gücdevani Kuran Kursunda 100 anne ve anne adayı yetişkinlere yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırlanan Uyuma Projesi çerçevesinde ise uygulama noktalarında 600 broşür dağıtıldı.

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