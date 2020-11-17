YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. “En iyi narkotik polisi: Anne” projesi hayata geçti

“En iyi narkotik polisi: Anne” projesi hayata geçti

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “En iyi Narkotik Polisi: Anne” projesi Kastamonu’da hayata geçirildi.

Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.
Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “En iyi Narkotik Polisi: Anne” projesi Kastamonu’da hayata geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen ay hayata geçirdiği “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından başta anneler olmak üzere ailelere yönelik, uyuşturucu kullanımının henüz başlanmadan önüne geçme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.
Kastamonu’nun en işlek yerlerinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince stant açılarak broşürler dağıtıldı ve başta anneler olmak üzere ailelere uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukların korunma yöntemlerini ve İçişleri Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘uyuma’ uygulamasını tanıttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
1/

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:35
İkindi
15:07
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Bilge Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.