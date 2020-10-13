YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi Kütahya’da da hayata geçirildi

"En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi Kütahya’da da hayata geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelede yeni projesi olan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” konusunu Fatih Mahallesi’nde anlattı.Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ve çok sayıda kadına, uyuşturucu maddeler ve kullananlara yönelik açıklayıcı bilgiler verildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelede yeni projesi olan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” konusunu Fatih Mahallesi’nde anlattı.
Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ve çok sayıda kadına, uyuşturucu maddeler ve kullananlara yönelik açıklayıcı bilgiler verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi hakkında açıklamalar yaptığını hatırlatan görevli Narkotik polisleri, kadınların en iyi gözlemci ve çocuklarının durumunu tespit eden unsur olduğuna işaret etti.
Annelerin bilinçlenmesini sağlamak için tüm çalışmaları yapacaklarını söyleyen yetkililer, gerektiğinde psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanlarının da devreye gireceğini anımsattı.
Fatih Mahallesi’ndeki annelere yönelik konuşma yapan bir narkotik şube görevlisi, "Aanneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten kadınlar, bu konuda seve seve yardımcı olmak istediklerini ifade ettiler.
Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu, “Özellikle bu konuda başarılı çalışmaları ile bizi gururlandıran Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Mahallemizdeki hanımlara çok faydalı bir bilgilendirme yaptılar. Çok memnun olduk, iş birliği yaparak evlatlarımızı bu zehirden uzak tutacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi resim kursu sınavı sıkı önlemlerle yapıldı
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi resim kursu sınavı sıkı önlemlerle yapıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:01
Öğle
12:51
İkindi
15:59
Akşam
18:32
Yatsı
19:49

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Bayer Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"
Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.