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En iyilerin buluştuğu TEKNOFEST’te CANiK ürünleri yoğun ilgi gördü

06.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral: - "Her yıl dünyanın 25 ülkesinde pek çok etkinliğe katılıyoruz ama markamızın doğduğu şehirde ürünlerimizi sergilemek, ev sahibi olarak gençlerimizle, halkımızla buluşmak bizi de çok heyecanlandırdı"

İSTANBUL (AA) - Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, kendi evinde gençlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, burada 69 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerini gururla sergiledi.

CANiK’in tüm ürünlerinin sergilendiği TEKNOFEST 2022’de, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) büyük ilgi gördü. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS’in yanı sıra mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy, inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP de katılımcılarla buluştu. Etkinlikte, ateşli silahların bilinçli ve etkin kullanımına yönelik eğitimler veren Samsun Yurt Savunma iştiraki Canik Academy bünyesinde gerçekleştirilen atışlar, Canik Team sporcuları ve Canik Academy eğitmenleri ile poligonda yapıldı. Burada gerçekleştirilen güvenli atış eğitimine 6 gün boyunca 5 binden fazla kişi katıldı. Airsoftlar aracılığıyla yapılan atışlarda toplamda 60 bin mühimmat kullanıldı.

- Samsun Roket Takımı yarıştığı kategoride ikinci oldu

TEKNOFEST 2022 kapsamında gerçekleştirilen Roket Yarışması’nda CANiK'in sponsorluğunda yer alan Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Samsun Roket Takımı, orta irtifa kategorisinde 49 adet atış yapmaya hak kazanmış takım arasında ikincilik ödülünü aldı. Samsun Roket Takımı’nda Hakkı Ayberk Tasalı, Ahmet Can Uyar, Hasan Emre Öztürk, Gökberk Akyürek, Beytullah Kırcı, Hüdanur Öztekin, Şeyma Çavuşoğlu, Sude Yıldız, Ali Mert Şahin, Emin Bayram ve Akademik Danışman Öğr. Üyesi Dr. Melahat Cihan’ın hazırladığı roket, 10.000 feet irtifa amacı güden orta irtifa kategorisinde 10.207 feet irtifaya, yüzde 2’lik hata payıyla ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

- "CANiK’in büyüme hikayesiyle gençlerimize ilham verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü Utku Aral, "Her yıl dünyanın 25 ülkesinde pek çok etkinliğe katılıyoruz ama markamızın doğduğu şehirde ürünlerimizi sergilemek, ev sahibi olarak gençlerimizle, halkımızla buluşmak bizi de çok heyecanlandırdı. Burada ülkemizin yarınına ışık tutacak keşiflere imza atmaya hazır gençlerimizle buluştuk. Markamızın geldiği noktayı onlarla paylaşarak, gençlerimize ilham verdik. Onların gelecekte elde edecekleri başarılarla ülkemizin gelişmesine sunacakları katkılar, çok değerli ve bu noktada bizler de onlara destek olmak için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

CANiK’in tüm ürünlerinin sergilendiği TEKNOFEST 2022’de, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) büyük ilgi gördü. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS’in yanı sıra mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy’nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP de katılımcılarla buluştu.

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