YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. En mutlu günleri kabusa döndü

En mutlu günleri kabusa döndü

İHA İHA
16.02.2024 08:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde düğün konvoyundaki aracın başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

En mutlu günleri kabusa döndü

Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlardan birinin motoru yola fırladı.
Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, düğün konvoyunda bulunan E.E idaresindeki 38 EN 012 plakalı BMW marka araç ile H.D. idaresindeki 38 ADZ 597 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Feci kazada 38 EN 012 plakalı otomobil tramvay yoluna girerken, 38 ADZ 597 plakalı aracın motoru yola fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, 38 EN 012 plakalı otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde de bir süre aksama meydana geldi. Kazada hurdaya dönen 38 EN 012 plakalı aracın üzerinde asılı kalan "enerji" ve "biz hakkından gelemedik, artık yenge düşünsün" yazıları da dikkat çekti.

Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyaretiMersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyareti
Amasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işlediAmasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işledi
Topyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantıTopyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:22
Öğle
12:57
İkindi
15:54
Akşam
18:22
Yatsı
19:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Meral eczanesi
Kocasinan
Sifa eczanesi
Melikgazi
Anayurt eczanesi
Talas
Deva eczanesi
Kocasinan
Dünya eczanesi
Kocasinan
Tekinbey eczanesi
Melikgazi
Selen katartaş eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.