YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. En popüler göğüs estetiği çeşitleri

En popüler göğüs estetiği çeşitleri

ERZURUM HABERLERİ  | 31.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

En popüler göğüs estetiği çeşitleri

Doç.Dr. Karaca Başaran, en popüler göğüs cerrahisi prosedürlerinin göğüs büyütme ve göğüs dikleştirmesi olduğunu söyledi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, “Her iki operasyon aynı vücut bölgesine yönelik yapılsa da kendilerine spesifik amaçları ve sonuçları vardır” dedi.
Meme büyütmede meme hacmi, boyutu ve dolgunluğu bir meme implantının cerrahi olarak yerleştirilmesi ile arttırıldığını belirten Doç. Dr. Başaran, “Meme dikleştirme cerrahisi genç ve yuvarlak görünüm ve şeklini kaybetmiş, sarkan, düz göğüslerin neden olduğu estetik göğüs problemlerini düzeltmek için yapılır. Sarkmanın primer nedenleri: yaş, genetik, gebelik/emzirme ve kilo değişimleridir; meme dikleştirme (mastopeksi) bu problemleri giderebilir. Çok hafif meme sarkma vakalarını meme büyütme tek başına iyileştirebilir. Ama bir noktadan sonra meme büyütme sarkma problemine çözüm olmaz, benzer şekilde göğüs dikleştirme, göğüslerin genel boyut veya şeklini arttırmaz. Eğer cerrahi amaçlarınız meme boyutunu arttırmak ve sarkan meme düzeltmekse göğüs dikleştirme ile birlikte göğüs büyütme prosedürünü aynı anda yaptırabilirsiniz” diye konuştu.
Dr. Başaran, Küçük, sarkmaya başlamış memeler, Gebelik veya kilo oynamalarına bağlı olarak göğüslerde hacim kaybı ve gerilme, Uzamış veya pendülöz memeler, Asimetrik göğüsler, Şekil ve konturunu kaybetmiş memeler, Sarkık ve hacim kaybetmiş memelere sahip kadınlarda meme büyütme ile birlikte dikleştirme uygun olduğunu ifade ederek, “Sorunlu memeler için birçok meme büyütme seçeneği arasından seçim yapılabilir. Yeterli meme dokusuna sahip, sarkık memesi olan bir kadında sadece dikleştirme gerekebilir; ama memeler aynı anda hacim kaybedip, sarkarsa büyütme ile birlikte dikleştirme en iyi seçenektir” açıklamalarında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Üzerinden cephanelik çıktı

Üzerinden cephanelik çıktı

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor

Erzurum Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:33
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Erzurum Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Çatyolu Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Önce kurtardı, sonra dövdü

Önce kurtardı, sonra dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.