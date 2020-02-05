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En sevilen çizgi film karakterleri çocuklarla buluştu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.02.2020 19:17 | Son Güncelleme

TRT Çocuk’un en sevilen çizgi filmlerinden akıllı tavşan Momo ve Doru’nun tiyatro gösterileri 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Park Afyon’da gerçekleşti.Sevilen karakterler, minik izleyicileri ile bu sefer televizyon yerine tiyatro sahnesinde buluştu.

En sevilen çizgi film karakterleri çocuklarla buluştu

TRT Çocuk’un en sevilen çizgi filmlerinden akıllı tavşan Momo ve Doru’nun tiyatro gösterileri 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Park Afyon’da gerçekleşti.

Sevilen karakterler, minik izleyicileri ile bu sefer televizyon yerine tiyatro sahnesinde buluştu. Park Afyon Alışveriş Merkezi, Afyon’da ilk kez TRT Çocuk’un lisanslı oyunlarını minik izleyicilerle buluşturarak düzenlediği birbirinden güzel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 30-31 Ocak’ta akıllı tavşan Momo, 1-2 Şubat’ta Doru, çocuklara tiyatro sevgisini aşılamak için geldi. Peşlerindeki kötü adamlardan kaçan Doru ve Karatay’ın maceralarını anlatan Doru, çocukları eğlendirirken yeni şeyler öğretti. Tavşan Momo ise pasta festivali için yaptığı hazırlıklar ve Şarkılı Ormanı’nda geçirdiği maceralarla keyifli bir müzikal sundu. Katılımın ücretsiz olduğu gösteri, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

En sevilen çizgi film karakterleri çocuklarla buluştu

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Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Özel Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Yıldız Eczanesi
Dinar
Şirinevler Eczanesi
Sandikli
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