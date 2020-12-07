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En skorer Harrigan oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.12.2020 09:05 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol’da Botaş karşısında en skorer oyuncusu 17 sayı üreten Mikiah Harrigan oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligin 11.haftasında deplasmanda BOTAŞ’a 19 sayı farkla mağlup oldu.

En skorer Harrigan oldu

Bellona Kayseri Basketbol’da Botaş karşısında en skorer oyuncusu 17 sayı üreten Mikiah Harrigan oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligin 11.haftasında deplasmanda BOTAŞ’a 19 sayı farkla mağlup oldu. Rakip potaya 60 sayı bırakan sarı kırmızılı takımda en çok sayı üreten isim Mikiah Harrigan oldu.
17 sayı atan Harrigan’ı 11 sayı ile Jacki Gemelos, 9 sayı ile Tyasha Harris ve 8 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ takip etti. Yeni transfer Kalani Brown ise 5 sayı ile oynadı.

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