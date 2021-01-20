En skorer isim Harris oldu

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA EuroCup Women A Grubu Macaristan’ın Uni Györ takımını 86-72 mağlup ederek galibiyetle başladı. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu maçta 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

FIBA EuroCup Women A Grubu mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Macaristan’da oynanan grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar gruptan çıkma adına önemli bir adım attı. Sarı-Kırmızılı takımda Uni Györ maçında en skorel isim 28 sayı ve 8 asist yapan Amerikalı oyuncu Tyasha Harris oldu. Harris’i 24 sayı ile Kalani Brown ve 10 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti. Bellona Kayseri Basketbolun en güvendiği isimlerden biri olan Tyasha Harris’e gruptaki kalan 2 maçta da büyük işler düşüyor.



