Endemik bitki "göl soğanı" Samsun'da özel izinle üretiliyor

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan "göl soğanı"nın, Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle Samsun'da üretimi yapılıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırladığı proje kapsamında 2018 yılında üretimine başlanan göl soğanı çiftçi için yeni bir kazanç kapısı oldu.

Mayıs ve haziran aylarında hasadına başlanan göl soğanı doğada yayılmacı olduğu için herhangi bir bakım istemiyor.

Ekonomik değerinin yüksek olması, tıbbi alanda ve çiçekçilik sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören göl soğanının üretim alanı her geçen yıl genişliyor. Samsun'da bu yıl 5 çiftçi 25 dönüm arazide göl soğanı üretiyor

EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle göl soğanı ekimine başladıklarını aktardı.

Göl soğanının 19 Mayıs ilçesinin doğal yaşam alanı olduğunu vurgulayan Karaman, "Araziler işlenmeye açıldıkça bu doğada yok olmaya başladı. Biz de bunu resmi yollarla üretmeye başlayalım istedik. Geliri de diğer ürünlere göre daha karlı. Örneğin bir dönümde göl soğanı yapan bir kişi arazide ürünün miktarına göre 40 veya 50 bin lira arasında gelir elde edebilir. Hiçbir gübre kullanmadan ya da bakım yapmadan üretimi yapılıyor. Çünkü kendisi işgalci bir üründür. Hatta çapa ve bakımı olmadan hiçbir işçiliği yoktur. Tohumlanmadan itibaren hasadı yapılıp satılıyor." dedi.

Çiftçilere sözleşmeli üretim yaptırdıklarını anlatan Karaman, "Şu an 5 çiftçimiz üretim yapıyor ve alım garantisi veriyoruz. Hatta ekmek isteyene tohumluk da veriyoruz. Yaklaşık 25 dönüme yakın üretim alanımız oluştu. Şu anda tohumluk çoğaltmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaman, göl soğanının doğada korunduğunu belirterek, "Kesinlikle doğadan toplanması yasak. Doğadan sökmenin cezası 112 bin lira. Biz de özel izinle üretimini yapıyoruz. Yasal yollarla üretimine başladık. Göl soğanını ihracatçı firmalar çiçek olarak ve tıbbi sektörde kullanıldığını söylüyorlar. Biz 4 yıldır tohum çoğaltmaya çalışıyoruz. Birçok firma bizden talep ediyor ama biz birkaç yıl daha satmadan tohumluk üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

