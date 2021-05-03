Ender Balkır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

Ender Balkır, ilk albümünü 2007 yılında piyasaya sürdü, ardından pek çok albüme daha imza attı. Ancak Ender Balkır’ı hiç tanımayan biri bile onu defalarca dinlemiştir, çünkü usta isim Türkiye’nin sevilen pek çok dizisine sesi ve türküleriyle katkıda bulundu.

ENDER BALKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

10 Şubat 1977 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Ender Balkır, içinde gözünü açtığı coğrafyanın tüm kültürel zenginliklerinden beslendi. Ünlü sanatçı dedesi ve babasından Harput türküleri dinleyerek büyüdü.

19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik görevinde bulundu. Gönlü sanatçılıktan yana olan Ender Balkır, öğretmenlikten istifa ederek profesyonel müzik hayatına adım atar.

İlk albümü Ezim Ezim’i 2007 yılında piyasaya süren Ender Balkır, ikinci albümü Ahir’i 2013 yılında çıkardı. Sevilen sanatçı Balkır, albüm çalışmalarının yanı sıra gündeme damha vuran ve yayınlandığı dönemlerde en çok izlenen dizilerin de sesi oldu. Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Poyraz Karayel, Düriyenin Güğümleri, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ustura Kemal ve son olarak Çukur dizilerine sesiyle katkı yapan Balkır aynı zamanda Düğün Dernek filminde de yer aldı.