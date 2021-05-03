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Ender Balkır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

03.05.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan Ender Balkır, bir süre sonra istifa ederek profesyonel müzik hayatına adım attı. Dedesinden ve babasından dinlediği türkülerle büyüyen Ender Balkır’ın kültürel zenginliği ise bulunduğu coğrafyanın zenginliklerinden beslenmesinden kaynaklanıyor.

Ender Balkır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

Ender Balkır, ilk albümünü 2007 yılında piyasaya sürdü, ardından pek çok albüme daha imza attı. Ancak Ender Balkır’ı hiç tanımayan biri bile onu defalarca dinlemiştir, çünkü usta isim Türkiye’nin sevilen pek çok dizisine sesi ve türküleriyle katkıda bulundu.

ENDER BALKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

10 Şubat 1977 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Ender Balkır, içinde gözünü açtığı coğrafyanın tüm kültürel zenginliklerinden beslendi. Ünlü sanatçı dedesi ve babasından Harput türküleri dinleyerek büyüdü.

19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik görevinde bulundu. Gönlü sanatçılıktan yana olan Ender Balkır, öğretmenlikten istifa ederek profesyonel müzik hayatına adım atar.

İlk albümü Ezim Ezim’i 2007 yılında piyasaya süren Ender Balkır, ikinci albümü Ahir’i 2013 yılında çıkardı. Sevilen sanatçı Balkır, albüm çalışmalarının yanı sıra gündeme damha vuran ve yayınlandığı dönemlerde en çok izlenen dizilerin de sesi oldu. Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Poyraz Karayel, Düriyenin Güğümleri, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ustura Kemal ve son olarak Çukur dizilerine sesiyle katkı yapan Balkır aynı zamanda Düğün Dernek filminde de yer aldı.

TRT Müzik kanalında da bir dönem müzik programı sunan Ender Balkır, aynı zamanda bir çok radyo ve TV kanalına da konuk olarak katıldı.

ENDER BALKIR’IN ALBÜMLERİ

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık · 2020

Yola Bakın Belki Gelen Babamdır · 2019

Ruhumda Sızı · 2019

Neredesin Sen · 2019

Benim İçin Söylenenler · 2020

Belkıs Akkale Ahde Vefa · 2019

Hayal Perdesi · 2018

Harput · 2017

Beyaz Giyme · 2017

Ahir · 2013

Yola Yoldaş Olanlar · 2010

Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 · 2009

ENDEN BALKIR’IN POPÜLER ŞARKILARI

Yüksek Minarede Kandiller Yanar

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Dostum Dostum

Yara Benden / Elezber Hoyrat

Yüksek Minarede Kandiller Yanar

Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına

Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)

Beyaz Giyme

Ahçik

Eleşkirt Türküsü

Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)

Beyaz Giyme

Aş Yedim Dilim Yandı

Al Almayı Daldan Al

Ahçik

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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