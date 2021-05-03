Ender Balkır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

Ender Balkır, ilk albümünü 2007 yılında piyasaya sürdü, ardından pek çok albüme daha imza attı. Ancak Ender Balkır’ı hiç tanımayan biri bile onu defalarca dinlemiştir, çünkü usta isim Türkiye’nin sevilen pek çok dizisine sesi ve türküleriyle katkıda bulundu.
10 Şubat 1977 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Ender Balkır, içinde gözünü açtığı coğrafyanın tüm kültürel zenginliklerinden beslendi. Ünlü sanatçı dedesi ve babasından Harput türküleri dinleyerek büyüdü.
19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik görevinde bulundu. Gönlü sanatçılıktan yana olan Ender Balkır, öğretmenlikten istifa ederek profesyonel müzik hayatına adım atar.
İlk albümü Ezim Ezim’i 2007 yılında piyasaya süren Ender Balkır, ikinci albümü Ahir’i 2013 yılında çıkardı. Sevilen sanatçı Balkır, albüm çalışmalarının yanı sıra gündeme damha vuran ve yayınlandığı dönemlerde en çok izlenen dizilerin de sesi oldu. Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Poyraz Karayel, Düriyenin Güğümleri, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ustura Kemal ve son olarak Çukur dizilerine sesiyle katkı yapan Balkır aynı zamanda Düğün Dernek filminde de yer aldı.
TRT Müzik kanalında da bir dönem müzik programı sunan Ender Balkır, aynı zamanda bir çok radyo ve TV kanalına da konuk olarak katıldı.
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık · 2020
Yola Bakın Belki Gelen Babamdır · 2019
Ruhumda Sızı · 2019
Neredesin Sen · 2019
Benim İçin Söylenenler · 2020
Belkıs Akkale Ahde Vefa · 2019
Hayal Perdesi · 2018
Harput · 2017
Beyaz Giyme · 2017
Ahir · 2013
Yola Yoldaş Olanlar · 2010
Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 · 2009
ENDEN BALKIR’IN POPÜLER ŞARKILARI
Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Dostum Dostum
Yara Benden / Elezber Hoyrat
Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına
Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)
Beyaz Giyme
Ahçik
Eleşkirt Türküsü
Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)
Beyaz Giyme
Aş Yedim Dilim Yandı
Al Almayı Daldan Al
Ahçik
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