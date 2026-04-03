Riva'daki villası küle dönmüştü! Aslıhan Karalar ev arıyor

2017 Best Model of Turkey birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, 8 Mart'ta büyük bir korku yaşamıştı. Karalar'ın, Beykoz'un Riva semtinde bulunan evinde yangın çıkmıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmüştü.

Yangında zehirlenen oyuncu, yangında tüm eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini açıklamıştı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslıhan Karalar, katıldığı 72'nci AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde yangınla ilgili konuştu. "Şu an evimi tekrardan düzmeye çalışıyorum" diyen oyuncu, "Ev bakıyorum. Yangın uyurken benim odamdan çıktı. Zehirlendim. Çıktım anneme seslendim. O da sahura kalkmıştı. İtfaiyeyi aradım. Köpeklerimi dışarı çıkardım. Komşularım da yardımcı oldu. Düzeni tekrardan oturttuğum dönemdeyim" ifadelerini kullandı.

Senaryo okuduğunu söyleyen Karalar, "Yazın Londra'da birkaç proje olabilir. Burada ana akım işleriyle görüşüyorum. Yaza sinema olabilir" dedi.