Aşkın Nur Yengi servetiyle gündemde! Kazancını gayrimenkule yatırdı

1994 yılında yayınladığı 'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aşkın Nur Yengi, son dönemde adından sıklıkla söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor.

Şarkılarının yanı sıra bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Yengi, son olarak yaptığı yatırımlar ile gündeme geldi. Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Yengi "gizli emlak kraliçesi" olarak anılıyor.

İstanbul'da çeşitli lüks konutlara sahip olan Yengi, yatırımlarını yurt dışına taşıdı.

İngiltere, Fransa'nın Nice bölgesi ve ABD'de evler satın alan sanatçının bu konutlarının çoğunluğunun 'prestijli lokasyonlarda' olduğu söyleniyor. Bu yatırımlarıyla "sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi" unvanını kazanan Yengi'nin serveti büyük ilgi topluyor.