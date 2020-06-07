YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Enderunlu çocuklar, 5 projeyle Teknofest’e katılıyor

Enderunlu çocuklar, 5 projeyle Teknofest’e katılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.06.2020 10:20 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 5 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest’te ön elemeyi geçti.

Enderunlu çocuklar, 5 projeyle Teknofest’e katılıyor

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 5 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest’te ön elemeyi geçti. Festivalde yarışacak olan tasarımlardan en çok tren raylarını akıllı ray sistemine dönüştürerek kazalarını önlemeyi amaçlayan “Güvenilir Tren” projesi dikkat çekiyor.
Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençlerin önünü açmak ve bu alanlarda çalışmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak. Türkiye’nin en büyük havacılık festivali olan "Teknofest’te Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri “Afet Yönetimi”, “sosyal İzolasyon” ile “Sağlık ve İlk Yardım” kategorilerinde sundukları projelerle ön elemeyi geçerek yarışma hakkı elde etti. 10 kişilik ekip, “Beni Benden Koru”, “Hidrofobik Rögar”, “Güvenilir Tren”, “Can Sinyali” ve “Paniğini Maskele” isimli 5 projeyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak.

Güvenilir Tren projesi öne çıkıyor
Finale kalan çalışmalardan “Beni Benden Koru” projesiyle engelli bireyin öfke anında bedenine verebileceği zararı en aza indirmek hedeflenirken; “Can Sinyali” ile denize düşen kişinin arama kurtarma ekiplerine kısaca bildirilmesi; “Hidrofobik Rögar” da geliştirilen dijital tabanlı kontrol sistemi kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıklara anında müdahale ederek tıkanıklığın bilgisini çalışanların cep telefonlarına bildirerek olası taşkınların önüne geçilmesi; “Paniğini Maskele” ile olası bir atak esnasında oksijen fazlalığına bağlı olarak gerçekleşen, bilinç kaybı veya baş dönmesi durumlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Tasarılardan en çok dikkat çeken ise “Güvenilir Tren” projesi, bu proje oluşacak tren kazalarını büyük oranda azaltmayı planlıyor. Tren rayları bu sistem sayesinde akıllı ray sistemine dönüşmüş olacak. Bu program istasyon ile tren haberleşmesini sağlayan bilgisayarın ekranına yüklenecek ve sarsıntı anormalleşince program istasyonu uyaracak. İstasyonunda makinisti uyarmasıyla ve trenin durması sağlanacak.

Önemli gelişmelere imza atacaklar
Teknofest’te mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ön elemeyi geçerek finale yükselen çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Gaziantep’te ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek ve gelecekte de önemli gelişmelere imza atacaklar” dedi.
Enderunlu çocuklar geçen sene de festivale 7 projeyle yer almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

Efeler Belediye Başkanı Atay, belediyeye ait atıl durumdaki arsaları inceledi

Efeler Belediye Başkanı Atay, belediyeye ait atıl durumdaki arsaları inceledi

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.