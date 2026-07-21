Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

Beşiktaş, dünya futbol gündemini sarsacak Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaşmak için sınırları zorluyor. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı süperstar ile yürütülen ve önemli mesafe katedilen görüşmelerin son bölümünde, transferin kaderini belirleyecek nihai hamlesini gerçekleştirdi.

MAAŞ VE SÖZLEŞME SÜRESİNDE ANLAŞMA TAMAM

Uzun süredir Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla kıran kırana geçen pazarlıkların ardından maddi konularda kesin olarak el sıkıştı.

Masadaki anlaşmaya göre; siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli yıldıza yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus ödemeyi kabul etti. Ayrıca Salah'ın talep ettiği 2 yıllık sözleşme süresine de onay verildi. Transferin resmiyete dökülmesinin önündeki tek ve en büyük engel olarak ise menajer komisyonu kaldı.

SERDAL ADALI'DAN MENAJERE "YÜZDE 12" RESTİ

Masada kalan bu son büyük pürüzü çözmek ve kulübün mali yapısını korumak isteyen Beşiktaş yönetimi, transferi noktalamak için tüm şartları zorluyor. Operasyonu bizzat yürüten Başkan Serdal Adalı, menajer tarafının daha önce ortaya koyduğu uçuk komisyon talebine karşılık restini çekti.

Siyah-beyazlı kulübün kasasını güvence altına almayı hedefleyen Adalı, menajerlik ücreti olarak yüzde 12 oranında bir teklif sunarak pazarlıklara son noktayı koydu. Bu oran, Beşiktaş'ın transferdeki final teklifi olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER YARIN GELECEK NİHAİ KARARDA

Final teklifini ileten Başkan Adalı, Mısırlı yıldıza ve menajerine nihai kararlarını vermeleri için kısa bir süre tanıdı. Beşiktaş yönetimi, bu tarihi transfer girişimi için en geç yarın Salah cephesinden olumlu bir geri dönüş bekliyor. Tüm Beşiktaş camiası ve futbol kamuoyu, dünya yıldızının vereceği son karara kilitlenmiş durumda.

Hatırlanacağı üzere Başkan Serdal Adalı, önceki gün yaptığı çarpıcı açıklamada transferin bitme aşamasındayken menajerin son anda inanılmaz bir komisyon talep ettiğini belirtmiş ve "Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz" diyerek tepkisini dile getirmişti.