YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Endişe uyandıran görüntüler

Endişe uyandıran görüntüler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde dün akşam saat 20.00 ila sabah 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasının ardından Eskişehir’de, başta tramvaylar olmak üzere sokaklarda da sosyal mesafeyi göz ardı edildi.Türkiye genelinde Covid-19’e karşı hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkmasından sonra Eskişehir’deki tramvayda oluşan kalabalık endişe uyandırıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde dün akşam saat 20.00 ila sabah 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasının ardından Eskişehir’de, başta tramvaylar olmak üzere sokaklarda da sosyal mesafeyi göz ardı edildi.
Türkiye genelinde Covid-19’e karşı hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkmasından sonra Eskişehir’deki tramvayda oluşan kalabalık endişe uyandırıyor. Virüsün yayılmasını engellemek için getirilen yasağın bittikten sonra dışarıya çıkan vatandaşlar, yine virüsü unutup tedbirsizce hayatlarına devam etti. Virüse karşı korunması için sosyal mesafeyi dikkat edilmesi gerekirken, tramvaylara binenler adeta iğne düşmez kalabalık oluşturdu. Çarşı, Hamam Yolu, Köprübaşında da zaman zaman aniden oluşan kalabalık göze çarptı. Diğer yandan günlük vaka sayısının bini aşan Eskişehir’de, bazı vatandaşların hem toplu taşımalarda hem de sokaklarda gösterdiği tedbirsizliği, sağduyulu vatandaşları tedirgin ediyor.
Bu arada tramvaylarda virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda belirtilen yolcu sayısının çok üstünde kişi olduğu gözleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
12:49
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.