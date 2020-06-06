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Endokrin bozuculara dikkat

İZMİR HABERLERİ  | 06.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Prof.

Endokrin bozuculara dikkat

Prof. Dr. Mitat Bahçeci, günlük yaşamda çok kullanılan plastik şişe, metal gıda kutuları, deterjan, oyuncak ve kozmetik gibi pek çok üründe hormonların işleyişini bozan "endokrin bozucu kimyasallar-EBK" bulunduğuna dikkat çekti. EBK’ın vücudun gelişim, üreme, sinir ve bağışıklık sisteminde bozukluklara yol açtığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, “O nedenle kullandığımız her şeyin endokrin değiştiricilerden uzak olmasına dikkat edelim” dedi.
İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, günümüzde endokrin bozucuların halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi. Endokrin bozucuları, "Dışarıdan alınan ve insan vücudundaki homeostazis (kendi kendini düzenleme ve bir denge durumunu sürdürme yetisi- iç denge), üreme ve gelişme sürecinden sorumlu olan hormonlarla etkileşime girerek onların, sentez, salgılanma, taşınma, metabolizma, reseptöre bağlanma ile etkisinin artması ya da azaltarak ortadan kalkmasına yol açan kimyasal maddeler" olarak tanımlayan Prof. Dr. Bahçeci, "Endokrin bozucular, vücudun endokrin sistemiyle (iç salgı bezleri) etkileşime girerek gelişim, üreme, sinir ve bağışıklık sisteminde bozukluklara yol açarlar" şeklinde konuştu.
Bahçeci, şöyle devam etti:
"Endokrin bozucu madde olarak tanımlanan maddeler; çözücüler (solvent) ve onların biyo-ürünleri, plastikler ve böcek öldürücüler (pestisid) gibi farmakolojik ajanlar sayılabilir. İnsan ve hayvansal gıdalarda bulunan doğal kimyasallar da (fitoöstrojen) endokrin bozucu gibi davranırlar. Endokrin bozucular günlük kullanılan pek çok üründe bol miktarda bulunur. Bunlar arasında plastik şişeler, metal gıda kutuları, deterjanlar, alev geciktiriciler, oyuncaklar ve kozmetikler olarak sayılabilir. Hayvan çalışmaları endokrin bozucuların hangi mekanizmayla endokrin sistemi etkilediğini ve hormonların işlevini değiştirdiğini göstermiştir. Endokrin bozucular; doğal olarak yapılan hormonları tam ya da kısmi olarak taklit edebilirler, hormonun reseptöre bağlanmasını engelleyerek etkisini azaltır ya da ortadan kaldırırlar, hormonların metabolizmasını değiştirerek etki süresini uzatabilir veya kısaltabilirler, bu nedenle günlük hayatta kullandığımız eşyaların, hatta sebze ve meyvelerin hormonlara böylesine etki eden ve vücudun pek çok sisteminde bozukluklara yol açan endokrin bozuculardan mümkün olduğunca uzak olmasına dikkat edelim."

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