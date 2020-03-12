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Endonezya Büyükelçisi Ikbal, iş birliği için Samsun’da

SAMSUN HABERLERİ  | 12.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen, “Ülke Günleri” etkinliği çerçevesinde kente gelen Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Dr.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen, “Ülke Günleri” etkinliği çerçevesinde kente gelen Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Ikbal, bir araya geldiği iş dünyasının temsilcileriyle, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını görüştü.
Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Ikbal, Samsun TSO tarafından düzenlenen, “Ülke Günleri” etkinliği çerçevesinde Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Elçi Müsteşarı Raden Hikmat Moeljawan ve Ticari Ateşe Sayın Eric Nababan ile birlikte Samsun’a geldi. Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Ikbal ve beraberindeki heyet ilk olarak Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile bir toplantı yaptı. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi’nin de bulunduğu ziyarette Başkan Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve işbirliği imkanları hakkında Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Ikbal’i bilgilendirdi. Samsun’un, geçmişten gelen ticaret geleneğine sahip bir il olduğunun altını çizen Başkan Murzioğlu, iki ülke arasında yapılacak işbirliği için her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

İş insanlarını bilgilendirdi
Ev sahipliği için Samsun TSO Yönetimi’ne teşekkür eden Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Ikbal, ardından da Samsunlu iş insanlarıyla buluşarak, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Endonazya’nın yatırım imkanları hakkında iş insanlarını bilgilendiren Büyükelçi Ikbal, “Öncelikli Samsun’da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Dokuz aydan beri buradayım ama Türkiye’yi ikinci evim olarak görüyorum. Samsun’a da bir büyükelçi olarak değil, bir kardeşiniz olarak geldim. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,6 milyar dolar. Türk ürünleri ülkemizde çok biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizde çok popüler. Türkiye’de genellikle Çin ürünleri tercih ediliyor. Ama bizim ülkemizin ürünleri Çin ürünlerinden daha kaliteli ve fiyatı da daha uygun. Birbirimize çok yakınız ama birbirimizi tanımıyoruz. Duygusal yakınlığımız maalesef ticari yakınlığımıza yansımamış” dedi.

Büyükelçisi Ikbal’den, “Fırsatları değerlendirin” çağrısı
Konuşmasında, Endonezya ve Türkiye’nin dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer alan iki tane Müslüman ülkesi olduğuna vurgu yapan Ikbal, “Endonezya son on yılda yüzde 5 büyüme gösteren ender ülkelerden bir tanesi. Hedefimiz 2045 yılında dünyanın ilk beş ekonomi arasına girebilmek. Artık büyümeye değil, kaliteye odaklanıyoruz. Bizim bundan sonra yapmamız gereken birbirimizle daha sıkı bağlar kurmak ve işbirliğini sağlamak. Birbirimizi tanıdığımızda bunun potansiyelimize de yansıyacağına inanıyorum. Türkiye ile Endonezya arasındaki serbest ticaret anlaşmasını bu yıl sonunda sonuca bağlamayı hedefliyoruz. Anlaşma devreye girdikten sonra iki ülke arasındaki ticaret daha da hareketlenecek. Samsun sanayisi de bu anlaşmadan faydalanabilir. Fırsatları kaçırmamamız lazım. Endonezya her geçen gün büyüyen bir pazar durumunda. Gelin fırsatları değerlendirin. Endonezya pazarına girmeniz için de elimden geleni yapmaya hazırım” diye konuştu.
Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Ikbal, ardından da iş insanlarının sorularını cevaplandırdı.

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