YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ’Endonezya İş Formu 2020’ Kayseri OSB’de gerçekleşti

’Endonezya İş Formu 2020’ Kayseri OSB’de gerçekleşti

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından organize edilen ’Endonezya İş Forumu 2020’ gerçekleştirildi.Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla düzenlenen İş Forumu’na Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Dr.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından organize edilen ’Endonezya İş Forumu 2020’ gerçekleştirildi.
Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla düzenlenen İş Forumu’na Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. Jerry Sambuaga, Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammad Iqbal ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Katırcıgil ve Şaban Andaç, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Genel Sekreter Adil Özhan ile, muhtelif sektörlerde üretim yapan firmalarımızın temsilcileri katıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında gerçekleştirilen tanışma programının ardından, programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan; Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. Jerry Sambuaga ve Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammad Iqbal’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin belli bir plan ve program dâhilinde artırılmasının yararlı olacağını ifade etti. Başkan Nursaçan; “Bu iş formunu düzenlemekteki amacımız, Endonezya ile karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde yukarı seviyelere taşımaktır. Türkiye ve Endonezya ’nın tarihsel ve siyasal alanın yanı sıra, ekonomik alanda da güçlü bir geçmişe sahip. Söz konusu forumun iki ülke arasındaki ortak ekonomik ilişkileri geliştirecek "tarihi ve önemli süreç" olduğuna inanıyorum” dedi. Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. Jerry Sambuaga ve Büyükelçi Dr. Lalu Muhammad Iqbal ise; sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını, Türkiye ile Endonezya gibi ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük potansiyele sahip olan iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, tarihsel ve siyasi alanların yanı sıra, ticari, sınai, eğitim ve kültür alanlar, bilgi ve tecrübe paylaşımı, iş adamlarının ülkeleri ziyaretleri gibi konularda işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınmasının önemi ifade edildi. Toplantının soru ve cevap faslında, mevcut ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu, dilek ve temenniler dile getirildi. Endonezya İş Forumu 2020, iki ülke iş insanları arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin ardından sona erdi.
Kayseri OSB’de faaliyet gösteren bazı işletmeleri ziyaret eden Endonezya heyetine, firma yetkilileri tarafından bilgiler sunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuğba Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.