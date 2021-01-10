YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Endonezya'da uçağın düştüğü bölgede bulunan ceset parçalarına DNA testi yapılacak

Endonezya'da uçağın düştüğü bölgede bulunan ceset parçalarına DNA testi yapılacak

10.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da uçağın düştüğü bölgede bulunan ceset parçalarına DNA testi yapılacak

CAKARTA (AA) - Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı.

Ulusal Polis Sözcüsü Rusdi Hartono düzenlediği basın toplantısında, Kramatjati Polis Hastanesi'nde görevli adli tıp uzmanlarının düşen uçakta bulunan 62 kişinin ailelerinden 21 DNA örneği alındığını belirtti.

Rusdi, kaza bölgesindeki arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarından alınacak numunelerle ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılacağını ifade etti.

Bu örneklerin karşılaştırılmasıyla kaza kurbanlarının kimliklerinin tespit edileceğini söyleyen Rusdi, ailelere Kaza Kurbanlarının Kimliğini Saptama (DVI) ekiplerine diploma, aile kartı ve diğer evraklardan sağlayacakları bilgilerle yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

Rusdi, bu bilgilerin, ekiplerin cesetlerin kimliklerini teşhis etmesinde büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Sözcü Rusdi, DVI'nın 300'den fazla polis, asker, Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve Endonezya Adli Tıp Uzmanları Birliği üyelerinden oluştuğunu aktardı.

- Uçağın karakutusu bu gece çıkarılabilir

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, düzenlediği basın toplantısında, yeri tespit edilen karakutunun bu gece çıkarılabileceğini söyledi.

Endonezyalı yetkililer, karakutunun çıkarılıp incelenmesiyle kazanının nedeninin aydınlatılabileceğini belirtti.

Diğer yandan, uçağın düşüş sebebine ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmadı.

Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarında, uçak kalıntıları ve ceset parçaları bulunmuştu.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan karakutunun yerinin belirlendiğini açıklamıştı. Uçağın enkazı, denizin 23 metre derinliğinde bulunuyor.

- 62 kişiyi taşıyan uçak dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Bahar Soysal Eczanesi
Cankaya
Baştürk Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Gökmen Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katıldı: (1)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katıldı: (1)

Siyasi partilerden, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Siyasi partilerden, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Bakan Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Nemruş ile bir araya geldi

Bakan Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Nemruş ile bir araya geldi

Mamak Belediyesinden ‘Sosyal Destek Paketi’

Mamak Belediyesinden ‘Sosyal Destek Paketi’

Ankara Büyükşehir Belediyesinden trafik sorununa çözüm

Ankara Büyükşehir Belediyesinden trafik sorununa çözüm

Yetiştiriciler 2021'den umutlu

Yetiştiriciler 2021'den umutlu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.