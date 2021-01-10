Endonezya'da uçağın düştüğü bölgede bulunan ceset parçalarına DNA testi yapılacak

CAKARTA (AA) - Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı. Ulusal Polis Sözcüsü Rusdi Hartono düzenlediği basın toplantısında, Kramatjati Polis Hastanesi'nde görevli adli tıp uzmanlarının düşen uçakta bulunan 62 kişinin ailelerinden 21 DNA örneği alındığını belirtti. Rusdi, kaza bölgesindeki arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarından alınacak numunelerle ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılacağını ifade etti. Bu örneklerin karşılaştırılmasıyla kaza kurbanlarının kimliklerinin tespit edileceğini söyleyen Rusdi, ailelere Kaza Kurbanlarının Kimliğini Saptama (DVI) ekiplerine diploma, aile kartı ve diğer evraklardan sağlayacakları bilgilerle yardımcı olmaları çağrısı yaptı. Rusdi, bu bilgilerin, ekiplerin cesetlerin kimliklerini teşhis etmesinde büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Sözcü Rusdi, DVI'nın 300'den fazla polis, asker, Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve Endonezya Adli Tıp Uzmanları Birliği üyelerinden oluştuğunu aktardı.

- Uçağın karakutusu bu gece çıkarılabilir Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, düzenlediği basın toplantısında, yeri tespit edilen karakutunun bu gece çıkarılabileceğini söyledi. Endonezyalı yetkililer, karakutunun çıkarılıp incelenmesiyle kazanının nedeninin aydınlatılabileceğini belirtti. Diğer yandan, uçağın düşüş sebebine ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarında, uçak kalıntıları ve ceset parçaları bulunmuştu. Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan karakutunun yerinin belirlendiğini açıklamıştı. Uçağın enkazı, denizin 23 metre derinliğinde bulunuyor. - 62 kişiyi taşıyan uçak dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.