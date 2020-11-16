Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi İqbal: " Yatırımcıların Asya Pasifik’e yatırım yapmaları için Antalya’dayız"

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Büyükelçi Iqbal Antalyalı yatırımcıları Asya Pasifik’e yatırım yapmaları için teşvik etmek istediklerini söyledi. Başkanvekili Hacıarifoğlu da iki ülke arasındaki ticaret hacmini çok daha iyi noktalara getirmek gerektiğine dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı ziyarette Büyükelçi Iqbal, Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu Başkan Böcek’in her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtirken, Büyükelçi Iqbal, “Umarım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı en kısa sürede sağlığına kavuşur. Belediye başkanıma en iyi dileklerimi iletin” diye konuştu.