Endülüs'te Amrabat resitali! 35 metreden tarih yazdı: İspanyolları kendine aşık etti

Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak Real Betis’in yolunu tutan Sofyan Amrabat, İspanya’yı kısa sürede fethetti. Sergilediği performansla teknik heyetin vazgeçilmezi olan Faslı yıldız için Endülüs ekibi harekete geçti.

Burak Kavuncu
Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
Fenerbahçe’nin sezon başında kadro planlaması kapsamında Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat, La Liga’da adeta yeniden doğdu. Estadio Deportivo’nun haberine göre; Betis yönetimi, tecrübeli orta saha oyuncusunun bonservisini almak için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya karar verdi.

12 MİLYON EUROLUK PAZARLIK BAŞLIYOR

Amrabat’ın sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu, transferin kilit noktasını oluşturuyor. Real Betis, oyuncunun kalitesinden şüphe duymasa da bu rakamı ekonomik şartlarına uygun hale getirmek istiyor. Endülüs temsilcisinin, Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşmelerde bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekmek veya ödeme planında kolaylık sağlamak için sıkı bir pazarlık yürüteceği belirtiliyor.

AMRABAT İSPANYA'DA MUTLU

Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulmakta zorlanan ancak Real Betis formasıyla orta sahanın değişilmez ismi haline gelen Amrabat'ın da kariyerine İspanya’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Estadio Deportivo, oyuncunun kulübe uyum sağladığını ve taraftarlarla kurduğu bağın transferde kolaylaştırıcı rol oynayacağını vurguladı. Şimdi gözler, Fenerbahçe’nin bu teklife vereceği yanıta ve transfer döneminin en çok konuşulacak "bonservis" savaşlarından birine çevrildi.

İYİ İLİŞKİLER KURULDU!

Fenerbahçe'nin Amrabat transferinde elini güçlendirecek bir kozu da bulunuyor. Sarı-lacivertli kulübün, Real Betis'le iyi ilişkileri olduğu ve bu durumu transfer görüşmelerinde kullanabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin, Amrabat'ın bonservisini elinde bulunduran kulüple görüşerek, oyuncunun geleceğiyle ilgili en doğru kararı vermeye çalışacağı belirtiliyor.

GECENİN GOLÜNÜ ATTI AMRABAT!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Real Betis, sahasında ağırladığı Panathinaikos’u 4-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, geceye damgasını vuran isim Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat oldu.

Maçın 45+1. dakikasında yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği akılalmaz füzeyle fileleri sarsan Faslı yıldız, jeneriklik golüyle İspanya'da manşetleri süslerken; Ruibal, Hernandez ve Antony'nin golleriyle tamamlanan zaferin en parlak halkası olmayı başardı. Amrabat’ın bu "kariyer golü" sonrası İspanyol ekibinin 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak için Fenerbahçe ile pazarlıkları hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.

