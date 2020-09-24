Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından endüstri mirası seminerleri gerçekleştiriliyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kömürün çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesine dayalı tesisler, kömürün taşınması için kurulan demiryolları, Cumhuriyetin ilk yıllarında sırasıyla kurulan Karabük Demir-Çelik, Işıkveren, Filyos Ateş Tuğla, Ereğli Demir-Çelik, SEKA Kâğıt Fabrikası, Bartın’da Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. ve ahşap yat ve tekne yapımı bölgenin endüstriyel faaliyetlere ilişkin çalışma yapıldı. Bu doğrultuda bölgede endüstriyel mirasın tespiti, kültürel ve çevresel yaşama etkilerinin incelenmesi amacıyla Batı Karadeniz Bölgesinde Endüstriyel Miras Ögelerinin Araştırılması çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bugüne kadar yerel ve ulusal paydaşlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.

Endüstriyel mirasla ilgili paydaşların bilgi ve farkındalığının arttırılması ve bölgenin endüstriyel miras açısından önemine vurgu yapılması amacına yönelik olarak 28-30 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak Endüstri Mirası Seminerleri gerçekleştirilecektir. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek seminerlere ID:5058311667 ve Şifre:677874 ile veya aşağıda yer alan bağlantıları ile ulaşabilecek.

