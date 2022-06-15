YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Enerji sektörü "batarya teknolojileri" için Kayseri'de buluşacak

Enerji sektörü "batarya teknolojileri" için Kayseri'de buluşacak

15.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji sektörü "batarya teknolojileri" için Kayseri'de buluşacak

KAYSERİ (AA) - Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesinin "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nın ikincisi "Batarya Teknolojileri" başlığıyla Kayseri'de düzenlenecek.

CIGRE Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki geçen yıl Bursa'da düzenlenen buluşmaların ikincisi, 21 Haziran'da Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Batarya teknolojilerine odaklanılacak etkinlik, uzmanları, sektör temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Batarya teknolojileri uygulama alanları, batarya üretimi ve döngüsel ekonomi konularındaki panellere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), ASPİLSAN ve teknoloji firmalarıyla, kamu ve özel sektör kuruluşlarından uzmanların yanı sıra İstanbul Teknik, Kocaeli, Özyeğin, Abdullah Gül ve Yalova üniversitelerinden akademisyenler katılacak.

EÜAŞ Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı İzzet Alagöz'ün de katılacağı etkinlikte ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy ve ODTÜ ENDAM Başkanı Prof. Dr. M. Kadri Aydınol da konuk konuşmacı olarak yer alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor'dan KADES'e destekKayserispor'dan KADES'e destek
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldiA Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.