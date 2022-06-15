Enerji sektörü "batarya teknolojileri" için Kayseri'de buluşacak

KAYSERİ (AA) - Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesinin "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nın ikincisi "Batarya Teknolojileri" başlığıyla Kayseri'de düzenlenecek.

CIGRE Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki geçen yıl Bursa'da düzenlenen buluşmaların ikincisi, 21 Haziran'da Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Batarya teknolojilerine odaklanılacak etkinlik, uzmanları, sektör temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Batarya teknolojileri uygulama alanları, batarya üretimi ve döngüsel ekonomi konularındaki panellere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), ASPİLSAN ve teknoloji firmalarıyla, kamu ve özel sektör kuruluşlarından uzmanların yanı sıra İstanbul Teknik, Kocaeli, Özyeğin, Abdullah Gül ve Yalova üniversitelerinden akademisyenler katılacak.

EÜAŞ Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı İzzet Alagöz'ün de katılacağı etkinlikte ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy ve ODTÜ ENDAM Başkanı Prof. Dr. M. Kadri Aydınol da konuk konuşmacı olarak yer alacak.

