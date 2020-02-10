YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı

Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı

SİVAS HABERLERİ  | 10.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sert kış şartlarında enerji kesintilerinin önlenmesi için arazide zar şartlarda çalışan enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı.Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye her türlü iklim koşulunda kesintisiz enerji vermek için gece gündüz sahada çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

Sert kış şartlarında enerji kesintilerinin önlenmesi için arazide zar şartlarda çalışan enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı.
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye her türlü iklim koşulunda kesintisiz enerji vermek için gece gündüz sahada çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. Enerji timleri bir yandan elektrik arızalarına çözüm üretirken diğer yandan da ağır kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yanlarında yiyecek taşıyor.
Son olarak Kangal İlçesi Boğazköy Mevkii’nden gelen bir arıza ihbarı üzerine kar motoru ile olay yerine hızla ulaşan ÇEDAŞ Enerji Tim’leri, enerji nakil hattında oluşan arızaya müdahale ederek bölgeye enerji verirken, arazideki karı temizleyerek açtıkları alanlara saman döktükten sonra yaban hayvanları için buğday ve ekmek bıraktı.

Yem bırakılan hayvanlar arasında Kurtlar da var
Arızayı gidermek üzere ekip olarak bölgeye geldiklerini dile getiren ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş, “Hızla arızayı çözüp, enerji kesintisi sorununu giderdik. Bölge çok fazla karlı kaplı olduğundan ne yazık ki pek çok yaban hayvanı yem bulmakta güçlük çekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı ile karları temizleyerek buraya buğday, ekmek ve saman gibi hayvanların daha kolay ulaşabileceği yiyecekler bıraktık” dedi.
Bu bölgede zaman zaman kurt, tilki, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları gördüklerini ifade eden Göktaş, “Bu hayvanların yem bulmakta güçlük çektiğinden biz kendimizde bir sorumluluk hissettik. Arızalara gittiğimiz bölgelerde bu şekilde doğaya yem bırakıyoruz. Herkesin de aynı duyarlılığı göstermesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Yenipazar’da müdürler toplandı

Yenipazar’da müdürler toplandı

Sivas Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:51
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Sivas Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Dost Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta eğitime kar engeli

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.