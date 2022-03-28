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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, 2053 hedeflerini değerlendirdi:

28.03.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2053 yılı hedefleriyle kısa ve orta dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi azami ölçüde yenilenebilir kaynaklarımızdan karşılayarak dışa bağımlılığımızı ve enerji temin maliyetlerimizi azaltmayı hedefliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji talebinin sürekli, kaliteli ve uygun fiyatlı olması için yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması gerektiğini belirterek, "2053 yılı hedefleriyle kısa ve orta dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi azami ölçüde yenilenebilir kaynaklarımızdan karşılayarak dışa bağımlılığımızı ve enerji temin maliyetlerimizi azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Tancan, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın çevrim içi düzenlediği Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'ne videolu mesaj yoluyla katıldı.

Öngörülebilir piyasa yapısının sağlanması, enerjinin milli ve yerli teknolojilerle üretilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Tancan, enerjide kullanılan malzemelerin yerli firmalar tarafından ve daha fazla yerli kaynak kullanılarak üretilmesinin teşvik edildiğini söyledi.

Tancan, Bakanlığın hazırladığı uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının bu yılın ilk yarısında yayımlanmasının planlandığını bildirerek, çalışma kapsamında uzun dönemli enerji arz-talep senaryoları hazırlandığını kaydetti.

İthalat bağımlılığını azaltma adına yerli ve yenilenebilir kaynaklardan faydalanarak elektriğin kaliteli, sürekli, uygun maliyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılmasına yönelik politikaların benimsendiğini belirten Tancan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, dünya genelinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, bugün yaygın şekilde kullanımda olmayan ya da tasarım aşamasında olan birtakım teknolojilerin uygun maliyetli hale geleceği ve yaygın olarak kullanılabileceği varsayılarak planlamaların yapıldığı görülmektedir. Hedeflere zamanında ulaşılabilmesi ise kaydedilecek teknolojik gelişmeler ve bu teknolojilerin geleceği fiyat düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. Ülkemiz de bu doğrultuda, 2053 yılı hedefleriyle kısa ve orta dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi azami ölçüde yenilenebilir kaynaklarımızdan karşılayarak dışa bağımlılığımızı ve enerji temin maliyetlerimizi azaltmayı hedefliyoruz."

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