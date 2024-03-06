Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliğini ziyaretinde Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, beraberindekilerle Valilik makamına geçti. Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmede AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

Bakan Bayraktar ardından beraberindekilerle Eskişehir Sanayi Odasını (ESO) ziyaret etti.

Bayraktar'ın, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle yaptığı görüşmede AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da hazır bulundu.

