YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

AA AA
06.03.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliğini ziyaretinde Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, beraberindekilerle Valilik makamına geçti. Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmede AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

Bakan Bayraktar ardından beraberindekilerle Eskişehir Sanayi Odasını (ESO) ziyaret etti.

Bayraktar'ın, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle yaptığı görüşmede AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ruhsatsız klinik can aldıRuhsatsız klinik can aldı
Pamukkale’de camiler Ramazan ayına hazırPamukkale’de camiler Ramazan ayına hazır
5 ülkeden öğrenci ve öğretmenler Çeşme’de ağırlandı5 ülkeden öğrenci ve öğretmenler Çeşme’de ağırlandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Eskişehir Valiliği ziyaret

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Mart Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Çarşamba

Pinarin eczanesi
Tepebasi
Aksaray eczanesi
Odunpazari
Keskin eczanesi
Alpu
Güney eczanesi
Mahmudiye
Şebnem eczanesi
Odunpazari
Numune eczanesi
Tepebasi
Tuğçe eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.