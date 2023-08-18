Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Van’da

Çeşitli programlar için Van’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali Ozan Balcı ve il protokolu tarafından karşılandı. Bakan Bayraktar ilk olarak Van Valiliğine geçecek.

