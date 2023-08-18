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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Van’da

18.08.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli programlar için Van’a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Van’da

Çeşitli programlar için Van’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali Ozan Balcı ve il protokolu tarafından karşılandı. Bakan Bayraktar ilk olarak Van Valiliğine geçecek.

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