Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Van’da

Çeşitli programlar için Van’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali Ozan Balcı ve il protokolu tarafından karşılandı. Bakan Bayraktar ilk olarak Van Valiliğine geçecek.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.