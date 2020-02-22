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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 17:50 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, Kayseri’nin özen gösterilmiş bir şehir olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediyesi’nde ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcileriyle koordinasyon toplantısı da gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i Başkanlık girişinde karşıladı. Bakan Fatih Dönmez’in ziyaretine Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar da katıldı.
Başkan Memduh Büyükkılıç, ziyaretin anısına Bakan Fatih Dönmez’e kök boyadan yapılmış el dokuması kilim ile Kültepe’deki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti. Bakan Fatih Dönmez’e Kayseri ile ilgili bilgi de veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin beklentilerini dile getirdi. Kayseri’nin 10 ilçesine doğal gazın ulaştırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin de doğal gaz beklediğini belirtti ve bu ilçelere de doğal gazın ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kayseri’nin kadim bir şehir olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de “Kayseri; turizm, kültür varlıkları, ticari ve sınai varlıklar ve eğitim açısından modern bir kentte olması gereken her konuya yeterince özen gösterilmiş bir şehir. Kayseri’de yaşamaktan mutlu musunuz denilse büyük ekseriyet mutluyuz diyor. Zaten bir yöneticinin en büyük mutluluğu hizmet ettiği hemşehrilerinden bu ifadeyi duyabilmek. Bu anlamda Sayın Başkanı ve ekibini kutluyorum” dedi. Türkiye’deki enerji alanında yaşanan gelişmeden de bahsederek doğal gazı örnek gösteren Bakan Fatih Dönmez, “2000 yılında kadar sadece 5 şehirde doğal gaz vardı. AK Parti iktidarı ile şimdi 81 ilde doğal gaz var. 83 milyon nüfusun 60 milyonuna doğalgaz ulaşmış durumda” diye konuştu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Memduh Büyükkılıç’ı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda elektrik, doğal gaz ve maden gibi sektörlerde ilçelerin talepleri ele alındı.

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