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  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den elektrik üretimi değerlendirmesi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den elektrik üretimi değerlendirmesi:

18.06.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Artık komşu ülkelere elektrik ihraç eder hale geldik. Ürettiğimiz elektriğin neredeyse yarısını da yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından elde ediyoruz, yerli kaynaklarımızdan elde ediyoruz"

SİNOP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık komşu ülkelere elektrik ihraç eder hale geldik. Ürettiğimiz elektriğin neredeyse yarısını da yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından elde ediyoruz, yerli kaynaklarımızdan elde ediyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, AK Parti Gerze İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 iline doğal gaz ulaştırıldığını söyledi.

Yurdun dört bir yanına ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini vurgulayan Dönmez, elektrik üretiminde de Türkiye'nin kapasitesinin talebin üzerine çıktığına dikkati çekti.

Türkiye'nin artık komşu ülkelere elektrik ihraç eden ülke konumuna geldiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz elektriğin neredeyse yarısını da yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından elde ediyoruz, yerli kaynaklarımızdan elde ediyoruz. Burada hakikaten birçok Avrupa ülkesinden daha ileri seviyedeyiz. Temiz enerji kaynakları açısından Avrupa'nın 5'inci büyük ülkesiyiz, dünyada da 12'nci sıradayız. Ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarına olan yoğunluğunu artırarak enerji ithalatını azaltma yönünde hızlıca ilerliyoruz."

Bakan Dönmez, bağımsız enerji sistemiyle Türkiye'nin daha güçlü konuma geleceğini ifade etti.

Ziyarette AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de bulundu.

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