Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

BİLECİK( AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Dönmez, ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Reşadiye Mahallesi'nde yapımına başlanan 180 yeni konutun projesini inceledi.

Dönmez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile yetkililerden çalışmalar konusunda bilgi alarak inşaatı devam eden evleri gezdi.

Daha sonra Gölpazarı Kaymakamlığını ziyaret eden Dönmez, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.



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