YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Belediyesini ziyaret etti

16.01.2021 20:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Belediyesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Belediyesini ziyaret etti

MANİSA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 enerji santralinin ve iki ilçeye doğal gaz arzının toplu açılış töreni için geldiği Manisa'da Soma Belediyesine ziyarette bulundu.

İlçedeki bir linyit ocağında maden işçileriyle buluşan Bakan Dönmez, daha sonra Soma Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ziyaret eden Dönmez, ilçedeki belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette kendisine madenci biblosu, Somaspor forması ve kaşkol takdim edilen Dönmez, takımın ligdeki durumunu sordu.

Somaspor'un Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta lider olduğunu öğrenen Dönmez, kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

Belediyeden ayrılırken, istekleri üzerine vatandaşlarla fotoğraf çektiren Dönmez, "Bu maskeyle kim nasıl tanıyacak beni?" şeklinde espri yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Bulvar Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Eser Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Kar yağdı sokağa çıkma kısıtlamasını unuttular

Kar yağdı sokağa çıkma kısıtlamasını unuttular

Kula yoğun kar yağışının etkisi altında

Kula yoğun kar yağışının etkisi altında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Soma'da madencilerle buluştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Soma'da madencilerle buluştu:

Başkan Çelik Şehzadeler’deki hizmetleri yerinde inceledi

Başkan Çelik Şehzadeler’deki hizmetleri yerinde inceledi

Özel’den Başkan Bilgin’e ziyaret

Özel’den Başkan Bilgin’e ziyaret

İkinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İkinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.