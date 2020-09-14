YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından “ Oruç Reis” açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından “ Oruç Reis” açıklaması

ANTALYA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında, “Çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir” açıklamasında bulundu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında bir açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında, “Çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir” açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos’ta Akdeniz Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 km sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir” denildi.
Açıklamada, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Yavuz Sondaj Gemisinin ise halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
Karaali Caddesinde yenileme çalışması
Karaali Caddesinde yenileme çalışması
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

Antalya Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Alara Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Özmen Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Özsoy Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.