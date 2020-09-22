YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. ‘Enerjik Sohbetler’ ikincisi yayınında Tayfun Bayazıt’ı konuk ediyor

‘Enerjik Sohbetler’ ikincisi yayınında Tayfun Bayazıt’ı konuk ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi görevli enerji tedarik şirketi Aydem Perakende, kendi alanlarında uzman konukların yer aldığı dijital “Enerjik Sohbetler’inin ikincisinde Bayazit Consulting Services Kurucusu ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt’ı takipçileriyle buluşturuyor.Kobi ve kurumsal müşterilerine enerji tedarik hizmetlerinde çözüm ortağı olarak etkili bir iletişimi hedefleyen Aydem Perakende, pandemi döneminde öne çıkan konuların da ele alındığı Enerjik Sohbetler ile kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik önemli bir hizmete imza attı.’Enerjik Sohbetler dijital seminer serimizin ikinci yayını, 24 Eylül 2020’de Bayazit Consulting Services Kurucusu ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt’ın katılımı ile gerçekleştirecek.

‘Enerjik Sohbetler’ ikincisi yayınında Tayfun Bayazıt’ı konuk ediyor

Ege Bölgesi görevli enerji tedarik şirketi Aydem Perakende, kendi alanlarında uzman konukların yer aldığı dijital “Enerjik Sohbetler’inin ikincisinde Bayazit Consulting Services Kurucusu ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt’ı takipçileriyle buluşturuyor.
Kobi ve kurumsal müşterilerine enerji tedarik hizmetlerinde çözüm ortağı olarak etkili bir iletişimi hedefleyen Aydem Perakende, pandemi döneminde öne çıkan konuların da ele alındığı Enerjik Sohbetler ile kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik önemli bir hizmete imza attı.
’Enerjik Sohbetler dijital seminer serimizin ikinci yayını, 24 Eylül 2020’de Bayazit Consulting Services Kurucusu ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt’ın katılımı ile gerçekleştirecek. İlk yayını büyük beğeni toplayan dijital seminerde ‘’Covid-19’un Ekonomi Üzerindeki Etkileri’’ konuşulacak.
Covid-19 sonrası finansal piyasalara yönelik yapılan yeni düzenlemeleri, kurumların finansmana erişim durumlarını ve bu dönemde kurumların nakit akışlarını yönetmek için nelere dikkat etmeleri gerektiğinin de ele alınacağı Enerjik Sohbetler, Yayinda.tv/enerjiksohbetler linki üzerinden takip edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor

Denizli Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:27
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.