‘Enerjimiz Dostlarımız İçin’ Projesi 117 sokak hayvanına yeniden hayat verdi

CK Enerji Akdeniz Elektrik’in, 2017 yılında HAYTAP ile yaptığı işbirliği sonucu hayata geçirdiği ‘Enerjimiz Dostlarımız İçin Projesi’ kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta’da sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören 117 sokak hayvanı tedavi edildi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik’in, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliği ile Ağustos 2017’de başlattığı ‘Enerjimiz Dostlarımız İçin’ Projesi, 117 sokak hayvanını yeniden yaşama döndürdü. HAYTAP’a gelen ihbarlardan hareket ederek Antalya, Burdur ve Isparta’da bulunan sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören çok sayıda sokak hayvanının bakım ve tedavi masraflarını üstlenen CK Enerji Akdeniz Elektrik, her ay onlarca hayvanın tedavi ve bakımının yanı sıra sahiplendirilmesine de destek oldu.

“50 sokak hayvanı sahiplendirildi”

Sosyal sorumluluk bilinci ile sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Enerjimiz Dostlarımız İçin Projesi kapsamında yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarımızın tüm bakım ve tedavileri HAYTAP işbirliği ve gözetimindeki uzman veterinerler tarafından yapılıyor. İyileşen, sağlığına kavuşanlar doğal yaşama yeniden kazandırılıyor. Bakım yetisi olan duyarlı bireyler tarafından sahiplenilmesi konusunda da HAYTAP ile yine birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar tedavisi tamamlanan 117 sokak hayvanından 50’si sahiplendirildi ve yeni aileleri ile yaşamaya başladı” dedi.